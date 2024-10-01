Beyoğlu'nda Galatasaray'ın 119. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Beyoğlu'nda Galatasaray'ın 119. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Beyoğlu\'nda Galatasaray\'ın 119. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Galatasaray’ın 119. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında kulübün tarihi ve kültürel bağlarının önemine vurgu yapıldı.

01.10.2024 16:58  Güncelleme: 17:02
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 1905 yılında Beyoğlu'nda kurulan Galatasaray'ın 119. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Galatasaray'ın Beyoğlu ile olan ilişkilerinin gelecekte de güçlü bir şekilde devam edeceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, 119. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi'nde temelleri atılan kulüp, Beyoğlu ile olan tarihi ve kültürel bağlarını her zaman korudu. Bu köklü geçmişin ve güçlü bağların bir göstergesi olarak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Galatasaray'ın 119. yıl kutlamaları kapsamında İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.

"Beyoğlu'nun tarihine ve ruhuna derin köklerle bağlı bir değer"

Galatasaray Müzesi Müdürü Çağlar Şavkay ile birlikte müzeyi gezen Başkan Güney, kulübün tarihi başarılarına ve Beyoğlu ile olan köklü ilişkilerine dikkat çekti. Galatasaray'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda Beyoğlu'nun kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Güney, "Galatasaray, Beyoğlu'nun tarihine ve ruhuna derin köklerle bağlı bir değer. 119 yıllık bu gurur dolu geçmişin ışığında, kulüp ile Beyoğlu Belediyesi arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçlenerek devam edecek" dedi.

Kutlamalarda kulübün Beyoğlu'ndaki doğuşuna vurgu yapıldı

Beyoğlu Belediyesi, Galatasaray'ın 119. kuruluş yıl dönümünü Beyoğlu'nun tarihi sokaklarını süsleyen billboardlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da kutladı. Hazırlanan billboardlarda Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısına ve ilk defa 1908'de giyilen sarı-kırmızı formalı Ali Sami Yen ile Tevfik Fikret'in bulunduğu fotoğrafa yer verilerek kulübün Beyoğlu'ndaki doğuşuna vurgu yapıldı. Ayrıca, kulüp için dönüm noktası sayılan tarihlere yer verilen tasarım ile kulübün köklü kültürü de anıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyoğlu'nda Galatasaray'ın 119. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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