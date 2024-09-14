Beyoğlu'nda Kadın El Emeği Pazarı Stantları Kaldırıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kadın El Emeği Pazarı Stantları Kaldırıldı

Beyoğlu\'nda Kadın El Emeği Pazarı Stantları Kaldırıldı

Beyoğlu Belediyesi'nin kadınların ürettiği eserlerin sergilendiği stantları, polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Belediye Başkanı İnan Güney, 20 kadın el emeği standının güvenlik sorununa yol açmayacağını belirtti.

14.09.2024 17:04  Güncelleme: 17:12
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Beyoğlu Belediyesi'nin meslek edindirme kursu BESMEK'te eğitim alan kadınların eserlerinin sergilendiği stantlar, polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK meslek edinme kurslarında eğitim alan kadınların, ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla geçen yıl aynı yerde açtıkları "Kadın El Emeği Pazarı" kaldırıldı. stantlar, Kemerburgaz'daki Yedi Emin Otoparkı'na götürüldü. Stantların kurulduğu Yeşilçam Sokağı'nı dün ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "1.5 milyonluk Beyoğlu'na şurada kuracağımız 20 tane Kadın El Emeği standı fazla olmaz, güvenlik sorunu oluşturmaz. Ben inanıyorum ki, aklıselim kazanacak. İnanıyorum ki, Türk adaleti, Türk yargısı doğru kararı verecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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