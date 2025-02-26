Beyoğlu'nda Temizlik İşçileri İçin Modern 'Emekçi Evi' Açıldı

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Beyoğlu Belediyesi tarafından vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat çalışan temizlik işçileri için inşa edilen "Emekçi Evi" düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Makamımda artık rahat ve huzurlu oturacağım. Serinlediğimde aklıma siz gelmeyeceksiniz, ısındığımda aklıma siz gelmeyeceksiniz. Çünkü aynı ortamı aynı şartları aynı imkanları sizlere de sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu'nda vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat çalışan temizlik işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. İşçiler için modern bir tesis inşa edildi. Yeni tesiste; sıcak suyu olan duş alanlarından giyinme odalarına, eşya dolaplarından dinlenme salonuna, yemekhaneden kafeterya kadar her şey Beyoğlu'nun emekçilerinin rahatça dinlenebilecekleri şekilde dizayn edildi. Kendisi de işçi emeklisi bir babanın oğlu olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in talimatıyla yapılan yeni tesis, düzenlenen törenle "Beyoğlu Belediyesi Çalışanları Emekçi Evi" olarak hizmete açıldı. Başkan İnan Güney yeni tesisin açılışını işçilerle birlikte yaptı.

"Makamımda artık rahat ve huzurlu oturacağım"

Programda konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Makamımda artık rahat ve huzurlu oturacağım. Serinlediğimde aklıma siz gelmeyeceksiniz, ısındığımda aklıma siz gelmeyeceksiniz. Çünkü aynı ortamı aynı şartları aynı imkanları sizlere de sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Muzaffer kardeşimiz bugüne kadar bize kıymet verilmedi diyor, bizi insan yerine koydu diye bir cümle kullandı. Bugüne kadar eğer işçiyi emekçi süpürgeciyi insan yerine koymayan biri varsa eğer suç günah ondaydı. Biz normal olanı yaptık. Ben hep şunu söyledim gururla benim babam da ambar arkası garajda işçiydi. Yanına çocukken giderdim otururdum. Dolayısıyla o dönem işçi ne demek çalışmak ne demek o ortamın güzelleşmesi ne demek çocuğunu iş yerine götürdüğünde babasının nasıl bir ortamda çalışıp babasıyla ilgili hangi duyguyu beslediğini görmek ne demek onları yaşamış bir kardeşinizim" diye konuştu.

"Burası bizim insan yerine konulup insanca muamele gördüğümüz yer oldu"

Belediye çalışanı Muzaffer Mengi, "Çöpleri aşağıya dökemedikleri zaman buraya döküyorlardı. Fareler ve pislikler içindeydik. Oturup orada çayımızı içiyorduk ve kahvaltımızı yapıyorduk. Sokağa çıkıyorduk üşüyüp geri geliyorduk bir tane klima yoktu. Tam tersi sobayla ısınmaya çalışıyorduk. Ama sağ olsun Başkanım geldikten sonra birçok şey değişti. Burası bizim insan yerine konulup insanca muamele gördüğümüz yer oldu" dedi.

"Çöplüğün içindeydik"

Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından Barış Aktaş projeden çok memnun olduğunu söyleyerek, "Çok memnunuz. İşçiler olarak böyle bir yere hasretlik. 20 senedir böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Çöplüğün içindeydik. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi düşünerek çok güzel şeyler yaptı. İçeride eğlenceli vakit geçirmemiz için bile planlanmış bir çok şey var. Masaj koltuğumuz bile var" ifadelerini kullandı.

"Bizim için kütüphane ve oyun salonu yapılmış"

Beyoğlu Belediyesi çalışanlarından Berkan Duran ise, "Çok memnunuz. Başta Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e çok teşekkür ederiz. Biz geçtik binayı hiç eksiğimiz yok. Eski yerimiz iyi değildi. Kışın çok zorlanıyorduk, ısınamıyorduk. Şimdiki yerimiz çok iyi. Bizim için kütüphane ve oyun salonu yapılmış" dedi. - İSTANBUL