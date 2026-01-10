Fransız Filmleri Ocak Ayında Beyoğlu Sineması'nda - Son Dakika
Fransız Filmleri Ocak Ayında Beyoğlu Sineması'nda

10.01.2026 13:00  Güncelleme: 14:37
İBB Beyoğlu Sineması, ocak ayı boyunca Fransız sinemasının klasikleri ve çağdaş örneklerini İstanbullu izleyicilerle buluşturacak. Program, Jacques Demy'nin 'Cherbourg Şemsiyeleri' ile açıldı ve ücretsiz gösterimler sunulacak.

(ANKARA) - İBB Beyoğlu Sineması'nın uzun süredir ilgiyle takip edilen "Ülke Sineması" programının yeni yıldaki ilk durağı Fransa oldu. Ocak ayı boyunca Fransız sinemasının klasikleri ve çağdaş örnekleri İstanbullu izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen "Ülke Sineması: Fransa" programının açılışı, Jacques Demy'nin unutulmaz filmi "Cherbourg Şemsiyeleri"nin gösterimiyle gerçekleştirildi. Açılış gecesine İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü ve Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Gilles Roulland ile Görsel-İşitsel İşbirliği Bölge Ataşesi Florent Signifredi katıldı.

Açılışta konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin erişilebilir, nitelikli ve kent yaşamının içinde bir sinema anlayışına dayandığını vurguladı. Fanton, "Fransız sinemasının tüm renklerini ocak ayı boyunca İstanbullu izleyicilerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu program, Institut Français İstanbul'da sunduğumuz seçkiyle de örtüşüyor ve her yaştan izleyiciye hitap ediyor" dedi. Fanton ayrıca, iş birliğinin mart ayında düzenlenecek Frankofon Film Festivali ile süreceğini belirtti.

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan ise sinemayı bir ayrıcalık değil, kamusal bir hak olarak gördüklerini ifade etti. Aslan, "Kültür ve sanata erişimi herkes için mümkün kılmak temel ilkemiz. Bu nedenle ocak ayı boyunca tüm gösterilerimizi ücretsiz izleyiciyle buluşturuyoruz. Animasyon ve kısa film seçkileriyle özellikle genç izleyicilerin ve kısa form meraklılarının bu hikayenin parçası olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Ocak ayı boyunca sürecek "Ülke Sineması: Fransa" programında klasik filmlerden çağdaş sinema örneklerine, belgeselden animasyona uzanan geniş bir seçki yer alıyor. Program, Fransız sinemasının estetik, müzikal ve anlatı çeşitliliğini Beyoğlu Sineması perdesine taşımayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

