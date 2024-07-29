Beyoğlu Yazlık Sinema: Açık Hava Film Gösterimleri Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Beyoğlu Yazlık Sinema: Açık Hava Film Gösterimleri Başlıyor

Beyoğlu Yazlık Sinema: Açık Hava Film Gösterimleri Başlıyor

Beyoğlu'nda ilçe sakinlerine nostaljik bir atmosfer yaşatacak olan açık hava film gösterimleri 30 Temmuz'da başlıyor. İlçenin 16 farklı noktasında düzenlenecek olan etkinliklerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik 21 film gösterimi gerçekleştirilecek.

29.07.2024 11:59  Güncelleme: 12:02
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Beyoğlu'nda ilçe sakinlerine nostaljik bir atmosfer yaşatacak olan açık hava film gösterimleri 30 Temmuz'da başlıyor. İlçenin 16 farklı noktasında düzenlenecek olan etkinliklerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik 21 film gösterimi gerçekleştirilecek.

Beyoğlu Belediyesi yaz dönemi etkinlikleri çerçevesinde ilçe sakinlerinin yaz aylarını aileleriyle birlikte keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Beyoğlu Yazlık Sinema' projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde düzenlenecek açık hava film gösterimleri 30 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hem çocuklar, hem de yetişkinler için beyaz perdeye yansıtılacak filmlerle, şehirde geçirilen yaz akşamları daha keyifli hale getirilecek.

16 farklı lokasyonda 21 film gösterimi gerçekleştirilecek

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen 'Beyoğlu Yazlık Sinema' açık hava film gösterimleri aynı zamanda Beyoğlu sakinlerine nostaljik bir atmosfer de yaşatılması amaçlanıyor. Yaklaşık bir ay sürecek etkinlikte parklar, meydanlar, Semt Konakları ve okul bahçeleri başta olmak üzere 16 farklı lokasyonda 21 film gösterimi gerçekleştirilecek. Tüm film gösterimleri saat 21.00'de başlayacak ve çocuklara özel animasyon filmleri de beyaz perdede yerini alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyoğlu Yazlık Sinema: Açık Hava Film Gösterimleri Başlıyor - Son Dakika

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