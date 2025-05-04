Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, ilkbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.
Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, kurak geçen mevsim nedeniyle çıktıkları yağmur duasında tekbir getirdi. Köy mezarlığı yakınlarında yapılan duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Beypazarı'nda Yağmur Duası - Son Dakika
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