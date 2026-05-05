Beypazarı\'nda Yağmur Duası

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Dikmen, Çantırlı, Kargı ve Sekli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun süredir yeterli yağış alamayan bölgeleri için bir araya gelerek yağmur ve şükür duası yaptı. Camilerde okunan mevlid sonrası vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. - ANKARA