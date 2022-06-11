Beyşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı - Son Dakika
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Beyşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı

11.06.2022 14:31
Beyşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, "Hani Akif'in 'Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' dediği gibi inşallah bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimleriyle karşılaşmayalım. Karşılaşmamak için de zaman zaman hatırlayalım" dedi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, "Hani Akif'in 'Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' dediği gibi inşallah bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimleriyle karşılaşmayalım. Karşılaşmamak için de zaman zaman hatırlayalım" dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından İşletme Fakültesi Eşrefoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı'na konuşmacı olarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniveritesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal katıldı. Prof. Dr. Muşmal, "Eğer bir millet hafızasını kaybederse, yani tarihe düşkün olmazsa, hatırlamazsa onları yeniden yaşar. Biz 15 Temmuz ya da 15 Temmuz gibileri konuşuyor, üzerinde duruyorsak, temel maksadımız bu darbe girişimlerini yeniden yaşamamak içindir. Gençlerimiz belki durumun ne kadar vahim olduğunu idrak edememiş olabilirler gençlikleri dolayısıyla ama iş başında olduklarında yeniden yaşamamaları için bugün bu konuyu konuşmak üzere bir araya geldik" dedi.

Tarihin bir milletin dikiz aynası olduğunu vurgulayan Muşmal, Türk tarihi ve özellikle Osmanlı'dan günümüze yaşanılan darbe ve girişimlerini de anlattığı konuşmasında, günümüze gelindiğinde ise Türk milletinin en önemli kazanımlarından birisi olan demokrasinin önemine vurgu yaparak, "Neden biz demokrasiye sahip çıkmalıyız, yani neden demokrasi bu kadar önemli? Neden biz oylarımızla seçilmiş, yönetim her kim olursa, devletimize, milletimize, toplumumuza sahip çıkmamız gerekiyor. 15-16 Temmuz gecesi Saat 21.00'de hepimiz biliyoruz Türk milletine tarihin en karanlık gecelerinden biri yaşatıldı, neden böyle bir durumla karşılaştık? Bakın niye en karanlık diyoruz; çünkü bu örgüt, milletin uçağıyla, yani bizim uçaklarımızla devletin, milletin uçağıyla tankıyla, topuyla, silahıyla milletin köprülerini, milletin yollarını meydanlarını kapatarak o devletin vergileriyle alınmış silahları millete doğrulttu. Yani kurşunlara halkı hedeflediler. Tarihin hiçbir döneminde bu derece bir darbe girişimi, darbe olmamıştır. Bazı hadiseleri yeniden yeniden hatırlamak gerekiyor, o acıyı yaşamak için değil, acıyı yaşamamak için hatırlanmalı. Hani Akif'in 'Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' dediği gibi inşallah bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimleriyle karşılaşmayalım, karşılaşmamak için de zaman zaman hatırlayalım" diye konuştu.

Prof. Dr. Muşmal'a sunumunun ardından Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülsüm Baştuğ tarafından teşekkür plaketi verildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gençlik Konferansı - Son Dakika

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