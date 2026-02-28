Beyşehir\'de Avcılık Denetimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serbest dönem avcılık faaliyetleri denetime tabi tutuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü kıyısındaki işletme ve teknelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. İlçe Müdürü Hüseyin Özver ve su ürünleri kontrol ekiplerinin katıldığı denetimlerde; balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve perakende satış noktaları mercek altına alındı. Balıkçı teknelerinde ruhsat ve belge kontrolleri yapılırken, kullanılan ağların göz açıklıkları incelendi. Avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygun olup olmadığı da ölçüldü. İşleme tesisleri ve satış noktalarında ise balık boyları ile menşe belgeleri kontrol edilerek kayıt dışı ve kurallara aykırı satışların önüne geçilmesi hedeflendi.

Yapılan açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin ancak kurallara uymakla mümkün olduğu vurgulandı. Buna göre; sazan balığında 40 cm, sudakta 26 cm, kadife sazanında 26 cm ve tatlı su kefalinde 20 cm altı avlanmanın yasak olduğu hatırlatıldı. - KONYA