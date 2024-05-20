Konya Beyşehir'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Sürüyor

Konya Beyşehir\'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Sürüyor

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanıyor. Şap hastalığına karşı koruyucu olan aşılar, hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de gereklidir. Şap Aşılama Kampanyası 15 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

20.05.2024 17:10
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programa çerçevesinde ilçede bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanırken, diğer yandan da kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan Şap hastalığı ile mücadele için, önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısının bu yıl 3'e çıkarıldığı vurgulanarak, "Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. 15 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek olan Şap Aşılama Kampanyası'nda hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayınız" denildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Beyşehir'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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