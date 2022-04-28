Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti - Son Dakika
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Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti

28.04.2022 10:23
Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçesinde vatandaşlar Kadir Gecesinde camilere akın etti.

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçesinde vatandaşlar Kadir Gecesinde camilere akın etti.

Beyşehir'de Kadir Gecesi'ni namaz kılarak ve dua ederek geçirmek isteyenler camileri doldurdu. Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisi, Merkez Çarşı Camisi'nin de aralarında olduğu tüm camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi. Eşrefoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından gecenin önemi ile ilgili vaaz ve sohbet gerçekleştirildi. Kılınan teravih namazının ardından eller semaya açılarak dualar edildi.

Derebucak'ta Kadir Gecesi coşkusu

Kadir Gecesi Derebucak ilçesinde de dualarla idrak edildi. Teravih namazı çıkışında vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Kandil simidi dağıtımına katılan Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, vatandaşların gecesini tebrik etti. - KONYA

Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti
Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti
Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti

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Kadir Gecesi, Derebucak, Beyşehir, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beyşehir ve Derebucak'ta vatandaşlar camilere akın etti - Son Dakika


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