 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmetçikle Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmetçikle Yeni Yılı Kutladı

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, Kato Dağı'nda görevli Mehmetçikle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Ülkü, Kato Dağı'nda mangal yaparak Mehmetçikle birlikte yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şırnak\'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmetçikle Yeni Yılı Kutladı
31.12.2023 - 21:57,
Abone Ol

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, Kato Dağı'nda görevli Mehmetçikle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Kemal Ülkü ve beraberindekiler, 2023 yılının son günü Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal yaptı. Mehmetçiği yılbaşında yalnız bırakmayan Ülkü, "İlçemizdeki Tuzluca askeri üs bölgesinde vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimizle beraberiz. Yeni yıla Kato Dağı'nda Mehmetçikle beraber girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılın ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

Bir zamanlar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dedikleri Kato Dağı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlendikten sonra askeri üs bölgeleri kurulmuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beytüşşebap, Kato Dağı, Şırnak, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmetçikle Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:17:53. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmetçikle Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement