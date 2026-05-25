Bıçakçı Ustası Uyarıyor: Kaliteli Bıçak Alın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bıçakçı Ustası Uyarıyor: Kaliteli Bıçak Alın!

Bıçakçı Ustası Uyarıyor: Kaliteli Bıçak Alın!
25.05.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kurban hazırlığı yapan vatandaşlar, kalitesiz bıçaklara karşı uyarıldı. Usta Saka, bıçak seçimi ve bileyici konusunda dikkat edilmesi gerekenleri vurguladı.

Bolu'da Kurban Bayramı'na iki gün kala vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutmaya başladı. 25 yıllık bıçak ustası ise

vatandaşları ucuza satılan kalitesiz bıçaklara ve ehil olmayan bileyicilere karşı uyardı.

Bayrama kısa bir süre kala vatandaşlar, kurban kesiminde kullanacakları bıçakları biletmek için ustaların yolunu tuttu. Kentte 25 yıldır bıçakçılık yapan 45 yaşındaki Arif Saka, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirtti. Bileme ücretinin 50 lira olduğunu ifade eden Saka, arife günü gece yarısına kadar mesai yapacaklarını söyledi.

Vatandaşlara bıçak seçimi ve bileme işlemi konusunda uyarılarda bulunan Saka, şöyle konuştu:

"Marketlerde 100-120 liraya bıçaklar satılıyor. Vatandaşlar kesinlikle bu bıçakları almasın çünkü tenekeden yapılmışlar. Tenekeden yapılan bıçaklar düzgün şekilde bilenmiyor. Vatandaşlar kaliteli bıçak almaya özen göstersinler. Seyyar satıcılardan da bıçak almasınlar. Hem marketlerde hem de seyyar satıcılarda ucuz bıçaklar satılıyor. O bıçakları bilemek için uğraşıyoruz, bıçak düzgün bilenmiyor."

"Yüzeyinde iz kalmamalı, sıfır gibi görünmeli ve jilet gibi kesmelidir"

Bileme işleminin de ustalık gerektirdiğine dikkati çeken Saka, "Bıçağı herkes bileyemez. Bileyici bıçağın ağzını yaktığı zaman o bıçak bir daha düzen tutmaz. Vatandaşlarımız bildikleri, kaliteli bileyicilere gitsinler. Bıçak bilendiği zaman yüzeyinde iz kalmamalı, sıfır gibi görünmeli ve jilet gibi kesmelidir. Bıçaklarınızı ehil olmayan kişilere ziyan ettirmeyin" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bıçakçı Ustası Uyarıyor: Kaliteli Bıçak Alın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:57:10. #7.13#
SON DAKİKA: Bıçakçı Ustası Uyarıyor: Kaliteli Bıçak Alın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.