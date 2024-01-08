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Biçerdöver sürücüsü park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Biçerdöver sürücüsü park halindeki araca çarptı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir biçerdöver sürücüsü, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Biçerdöver sürücüsü park halindeki araca çarptı
08.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:06
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Biçerdöver sürücüsü park halindeki hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti...O anlar kamerada

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde biçerdöver sürücüsü, kullandığı güzergahta yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçenin Yeşil Derik Caddesinde meydana geldi. Sürücü, biçerdöver ile ilerlerken yol kenarında park halinde olan hafif ticari araca çarpıp kontrolü sağladıktan sonra yoluna devam etti. Hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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