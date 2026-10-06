BİGACEM, Başsavcı Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde basın-adliye iletişimini ele aldı - Son Dakika
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BİGACEM, Başsavcı Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde basın-adliye iletişimini ele aldı

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BİGACEM, Başsavcı Kandemir\'e hayırlı olsun ziyaretinde basın-adliye iletişimini ele aldı
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BİGACEM Başkanı Hakan Okay, yönetim kurulu ve üyelerle Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette basın-adliye iletişiminin önemi vurgulandı; Kandemir, adli hizmetlerde kalitenin artırılması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Hakan Okay, cemiyet yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, BİGACEM'in çalışmaları ve yürüttüğü faaliyetler hakkında Başsavcı Kandemir'e bilgi veren Başkan Hakan Okay, basın mensupları ile adli makamlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmede, adliye ve basın arasındaki iletişimin sağlıklı ve doğru bilgilendirme esasları çerçevesinde yürütülmesine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Okay, BİGACEM olarak kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, basın mensuplarının görevlerini daha sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi ve kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir ise BİGACEM Başkanı Hakan Okay, cemiyet yönetimi ve üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Kandemir, adli hizmetlerin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesine önem verdiklerini belirterek, vatandaşların adliyedeki işlemlerini daha kolay ve anlaşılır şekilde gerçekleştirebilmeleri için hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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