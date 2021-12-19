BİGACEM'den İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıya kınama - Son Dakika

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını kınadı.

Görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırıya bir kınama da BİGACEM'den geldi. BİGACEM Başkanı Sinan Aygül tarafından yapılan açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür. Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşımız Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi. - BİTLİS