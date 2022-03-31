Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi

31.03.2022 18:47

Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi Bigadiç'te yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle cadde ve sokaklara gül suyu sıkıldı.

Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi

BALIKESİR - Bigadiç'te yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle cadde ve sokaklara gül suyu sıkıldı.

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Bigadiç çarşısı vatandaşlar tarafından alışveriş için yoğun ilgi görürken Bigadiç Belediyesi cadde ve sokaklar gül suyu ile temizlendi. Gül suyu ile yolların ve çevrenin güzel kokmasını sağladıklarını ifade eden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Ramazan ayımız mübarek olsun. Tüm caddelerimize ve sokaklarımıza gül suyu sıkıyoruz, mübarek ramazan ayımızı gül kokularıyla karşılıyoruz. Tüm ekiplerimize ilçemizin mis gibi kokmasını sağladıkları bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi
Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi
Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi

YORUMLAR
500
Somali'de Ramazan ayı hazırlıkları Somali'de Ramazan ayı hazırlıkları Ramazan öncesi tüketicilere uyarılar Ramazan öncesi tüketicilere uyarılar

alışveriş, Ramazan, Bigadiç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: Bigadiç'te caddeler gül suyu ile temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement