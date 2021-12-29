Bigadiç Türk Eğitim Sen'den toplantı - Son Dakika

Türk Eğitim-Sen Bigadiç Temsilciliği tarafından üyelerine yönelik bir yemekli istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kamu Sen İl Başkanı Ahmet Baki'de katıldı.

Türk Eğitim-Sen Bigadiç ilçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Birlik Beraberlik ve Dayanışma yemekli toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yemeğe katılan Kamu-Sen Balıkesir İl Başkanı Ahmet Baki yemekte yaptığı konuşmada "Türk Eğitim-Sen mücadele dolu şerefli geçmişinde çok zorlu ortamlara ve çok büyük engellere rağmen, hak arama bilincini yaygınlaştırmada ve haklarını aramada elde etmiş olduğu başarısı ile en ön safta, en yüksek azim ve en büyük fedakarlıklarla en etkili mücadeleyi yürütmüştür ve yürütmeye devam etmektedir. Türk Eğitim-Sen sürekli olarak ilkeli sendikacılık anlayışını sürdürmüş dik duruş gösteren, hak, adalet ve liyakat önem veren herkesin sendikası olmuştur. Bundan böylede bu çizgisinden sapma göstermeyecektir. Bizleri böyle bir etkinlikte bir araya getiren Türk Eğitim-Sen Bigadiç ilçe başkanımız Bayram Ali Boldan ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR