BİK'ten Bölgesel Mevzuat Eğitimi - Son Dakika
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BİK'ten Bölgesel Mevzuat Eğitimi

BİK\'ten Bölgesel Mevzuat Eğitimi
03.06.2026 15:39
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BİK, Sakarya'da 80 medya temsilcisine resmi ilan mevzuatı ve dijital yayıncılığı anlattı.

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünce düzenlenen ve Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli ile Zonguldak'tan 80 gazete ve internet haber sitesi temsilcisinin katıldığı 5. Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi'nde programında resmi ilan mevzuatı, dijital yayıncılık yükümlülükleri ve güncel düzenlemeler ele alındı.

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi'nin 5'incisi Sakarya'da gerçekleştirildi. BİK Sakarya Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli ile Zonguldak'tan yaklaşık 80 gazete ve internet haber sitelerinin temsilcilerinin katıldığı programda, resmi ilan ve reklamların yayım sürecinde süreli yayınların mevzuat gereği uyması gereken kurallar ele alındı. Resmi ilan mevzuatı ile ilanların yayımında dikkat edilmesi gereken teknik detayların uygulamalı örneklerle işlendiği eğitimle mevzuata tam uyumun sağlanması hedeflendi.

"Çalışmalar kararlılıkla sürmektedir"

Programın açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, "Bugün; Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak illerimizde faaliyet gösteren gazete ve internet haber sitelerimizin kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bölgemizin medya ekosistemine yön veren siz değerli paydaşlarımızın katılımı, programımızın amacına ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz üzere basın sektörü son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Özellikle internet haber sitelerinin sürekli yayın kapsamına alınmasıyla birlikte dijital yayıncılık alanında yeni yükümlülükler ve uygulamalar gündeme gelmiştir. Kurumumuz da bu değişim sürecini yakından takip ederek, resmi ilan ve reklam sisteminin daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir şekilde işlemesi gayesiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede düzenlediğimiz eğitim programlarıyla, resmi ilan mevzuatı, ilan ve denetim süreçleri, İLANBİS uygulamaları, internet haber sitelerine ilişkin yükümlülükler ile güncel düzenlemeler, uygulamalı örnekler üzerinden ele alınmaktadır. Temel gayemiz, mevzuata uyumu güçlendirmek, uygulamada birlikteliği sağlamak ve Kurumumuz ile yayın kuruluşlarımız arasındaki iletişim ve iş birliğini daha da geliştirmektir. Eğitimimizin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, ortak aklin güçlenmesine ve sektörümüzün geleceğine katkı sağlayacak verimli bir zemin oluşturmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, programımıza katılım sağlayan tüm gazete ve internet haber sitesi temsilcilerimize teşekkür ediyor; eğitimimizin sektörümüz, bölgemiz ve Kurumumuz adına hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BİK'ten Bölgesel Mevzuat Eğitimi - Son Dakika

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