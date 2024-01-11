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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kış Yardım Çalışmalarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kış Yardım Çalışmalarını Değerlendirdi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kış mevsiminde vatandaşlar için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardım ve ulaşım çalışmaları planlandı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak hazır olduklarını belirten Türkoğlu, yardım için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kış Yardım Çalışmalarını Değerlendirdi
11.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:49
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kış mevsiminde vatandaşlar için yapılacak çalışmaları hazırladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, soğuk kış günlerinde vatandaşlara yapılacak ve yapılması planlanan yardım çalışmalarını değerlendirdi.

Kuruluş müdürlerinin ve personelin katıldığı toplantıda, yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara yapılacak yardım ve ulaşım çalışmaları değerlendirildi. Yardım için kolları sıvayan İlkay Türkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak hazır olduklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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