Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde başarılı personele teşekkür belgesi verildi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Mali İşler ve Muhasebe Birimi'nde görev yapan personele, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. İl Müdürü Nejat İlhan, personelin emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarının devamını diledi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde başarılı personele başarılı belgesi takdim edildi.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, kurum bünyesinde Mali İşler ve Muhasebe Birimi'nde özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür belgesi verdi. İl Müdürü İlhan, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, "Emek ve gayretlerinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: İHA
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