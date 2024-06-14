Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Rektör Kaplancıklı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

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Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Şeyh Edebali Üniversitesi'ne atanan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek yeni görevinde başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve AK Parti heyeti çiçeği burnunda Rektör Kaplancıklı ile görüşerek üniversitede birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların yürütüleceğinden şüphelerinin olmadığını belirtti. - BİLECİK