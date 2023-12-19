Bilecik Belediye Başkan Vekili Kapalı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kapalı pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi, vatandaşlar ile sohbet etti.

Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye meclis üyesi aday adayı Yaşar Külhan ve birim müdürleriyle birlikte pazar esnafını ziyaret eden Subaşı, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyareti hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Subaşı, "Kapalı pazarı ziyaret ederek, pazar alışverişini yapan vatandaşlarımızla buluştuk, pazarcı esnafımıza bol kazanç ve hayırlı işler diledik" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı ve vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.