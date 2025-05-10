Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Bilim ve Kültür Şenliği\'nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çobanoğlu ve Güven Sönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim ve Kültür Şenliği kapsamında Bilecik Belediyesi tanıtım standını ziyaret etti.

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen başkan yardımcıları, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye standında öğrencilerle sohbet eden Çobanoğlu ve Sönmez, gençlerin taleplerini dinleyerek belediyenin eğitim ve kültür projelerine verdikleri önemi vurguladı.

Bilim ve Kültür Şenliği, üniversite öğrencilerine hem akademik hem de sosyal gelişim açısından çeşitli fırsatlar sunarken, belediye yönetimi ile gençler arasında doğrudan iletişim kurulmasına da olanak sağladı.

Bilecik Belediyesi yetkilileri, yerel yönetim olarak öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK