Başkan Subaşı, mezarlık ziyaretinde vatandaşlara çiçek dağıttı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehir mezarlığını ziyaret ederek kabir ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek dağıttı.

Başkan Subaşı'nın ziyaretine başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Subaşı, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Mezarlıkta yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin bayram süresince şehir genelinde gerekli tüm tedbirleri aldığını belirterek, "Bilecik Belediyesi'nin hizmetleriyle şehrin dört bir köşesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sorunsuz bir Ramazan Bayramı geçirilmesi için gerekli bütün tedbir ve çalışmalarımızı yerine getirdik" dedi. - BİLECİK