Bilecik Belediye Başkanı çocuklara sinema gecesinde patlamış mısır ikram etti - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı çocuklara sinema gecesinde patlamış mısır ikram etti

Bilecik Belediye Başkanı çocuklara sinema gecesinde patlamış mısır ikram etti

Bilecik'in Bayırköy beldesinde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, çocuklara özel düzenlenen sinema gecesinde patlamış mısır ikram etti. Başkan Dilsiz, çocuklarla birlikte film izleyerek eğlendi.

01.09.2024 12:37  Güncelleme: 12:52
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Bilecik'in Bayırköy beldesinde çocuklara özel sinema gecelerinde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz patlamış mısır ikram etti.

Bayırköy Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen sinema gecelerinde bu hafta 'Babamın Penguenleri' isimli film yer aldı. Film gösteriminden önce Belediye Başkanı Dilsiz, patlamış mısır makinesinin başına geçerek çocuklara mısır ikram etti. Ardından film alanına geçerek çocuklarla birlikte hem eğlendi hem de filmin tadını çıkardı.

Film sonunda ise çocuklara müjdeli haber veren Başkan Dilsiz, sinema gecelerinin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı çocuklara sinema gecesinde patlamış mısır ikram etti - Son Dakika

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