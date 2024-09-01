Bilecik Belediye Başkanı çocuklara sinema gecesinde patlamış mısır ikram etti

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde çocuklara özel sinema gecelerinde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz patlamış mısır ikram etti.

Bayırköy Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen sinema gecelerinde bu hafta 'Babamın Penguenleri' isimli film yer aldı. Film gösteriminden önce Belediye Başkanı Dilsiz, patlamış mısır makinesinin başına geçerek çocuklara mısır ikram etti. Ardından film alanına geçerek çocuklarla birlikte hem eğlendi hem de filmin tadını çıkardı.

Film sonunda ise çocuklara müjdeli haber veren Başkan Dilsiz, sinema gecelerinin devam edeceğini belirtti. - BİLECİK