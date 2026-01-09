Başkan Subaşı kentte çöp konteynırların eski olmasından dert yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Subaşı kentte çöp konteynırların eski olmasından dert yandı

Başkan Subaşı kentte çöp konteynırların eski olmasından dert yandı
09.01.2026 14:00  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çöp toplama ve temizlik konularında yaşanan sorunları ele alarak, çöp konteynırlarının eski ve hijyenik olmadığını ifade etti. Başkan, şehrin temizliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyeler Birliği ile çöp toplama, temizlik ve şehrin hijyeni konusunda bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, çöp konteynırların eski olmasından dert yandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla +1 Kafe'de bir araya gelerek 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı. Başkan Subaşı, konuşmasında basın emekçilerinin toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki önemine değinerek, "Kentteki çöp konteynırların hali ortada. Çoğu delik ve pis. Bundan dolayı sokaklarda kokular oluşuyor. Çöp konteynırı kendimiz alamıyoruz, yönetmelik gereği. Bizlere Bilecik Belediyeler Birliği tarafından bizlere tahsis edilmesi gerekiyor. Japonya ziyaretinde bir çöp toplama tesisini ziyaret ettik. İlk gittiğimizde neresi olduğunu bile anlamadık. Ortada bir koku bile yoktu. Her çalışanın özel maskeleri ve giysileri vardı. Bizden gerçekten 50 yıl öndeler. Biz ise halen bu problemleri yaşıyoruz. Çöp toplama işi bize yıkılmış durumda. Normalde herkesin kendi çöpünü toplaması uygun olandır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Subaşı kentte çöp konteynırların eski olmasından dert yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:21:41. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Subaşı kentte çöp konteynırların eski olmasından dert yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.