Başkan Subaşı kentte çöp konteynırların eski olmasından dert yandı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla +1 Kafe'de bir araya gelerek 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı. Başkan Subaşı, konuşmasında basın emekçilerinin toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasındaki önemine değinerek, "Kentteki çöp konteynırların hali ortada. Çoğu delik ve pis. Bundan dolayı sokaklarda kokular oluşuyor. Çöp konteynırı kendimiz alamıyoruz, yönetmelik gereği. Bizlere Bilecik Belediyeler Birliği tarafından bizlere tahsis edilmesi gerekiyor. Japonya ziyaretinde bir çöp toplama tesisini ziyaret ettik. İlk gittiğimizde neresi olduğunu bile anlamadık. Ortada bir koku bile yoktu. Her çalışanın özel maskeleri ve giysileri vardı. Bizden gerçekten 50 yıl öndeler. Biz ise halen bu problemleri yaşıyoruz. Çöp toplama işi bize yıkılmış durumda. Normalde herkesin kendi çöpünü toplaması uygun olandır" dedi. - BİLECİK