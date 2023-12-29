Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halkı Dinlemek İçin Kapılarını Açıyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapılarını halkı dinlemek için açıyor.

Başkan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Her hafta belirleyeceğimiz gün ve saatlerde başkanlık makamı kapılarını sizlere açıyor. Derdini anlatmak isteyen, çözüm arayan ve önerileri olan tüm vatandaşlarımızı sohbet etmeye bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Subaşı'nın bu projesi halk tarafından da desteklendi. - BİLECİK