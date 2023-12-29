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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halkı Dinlemek İçin Kapılarını Açıyor - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halkı Dinlemek İçin Kapılarını Açıyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, her hafta belirleyeceği gün ve saatlerde başkanlık makamını halka açarak, dertlerini dinlemek, çözüm aramak ve önerileri değerlendirmek için vatandaşları bekliyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halkı Dinlemek İçin Kapılarını Açıyor
29.12.2023 - 10:58,
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kapılarını halkı dinlemek için açıyor.

Başkan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Her hafta belirleyeceğimiz gün ve saatlerde başkanlık makamı kapılarını sizlere açıyor. Derdini anlatmak isteyen, çözüm arayan ve önerileri olan tüm vatandaşlarımızı sohbet etmeye bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Subaşı'nın bu projesi halk tarafından da desteklendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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