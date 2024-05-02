Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu Başkanlığına İnceleme Yaptı

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Karasu İçme ve Kullanma Suyu Başkanlığına geldikten sonraki ilk incelemesini gerçekleştirdi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte isale hattında incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Gerçekleştirilen inceleme çalışması hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ve belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla Karasu İsale Hattında incelemelerde bulunduk. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birlik Başkanlığımız süresince şehrimizin içme ve kullanma suyu konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmaması için özenle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK