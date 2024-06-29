Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na 'Melek Şef' yazılı önlük hediye edildi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na 'Melek Şef' yazılı önlük hediye edildi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı\'na \'Melek Şef\' yazılı önlük hediye edildi

Bilecik Bahçelievler Mahallesinde yer alan dikiş kursu sergisinin açılışında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na 'Melek Şef' yazılı önlük hediye edildi. Başkan Subaşı, kadın kursiyerlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

29.06.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursu sergisinin açılışında hediye edilen 'Melek Şef' yazılı önlüğü taktı.

Bilecik Bahçelievler Mahallesinde yer alan dikiş kursunda sergi açılışına katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na Bahçelievler Muhtarı Uğur Baklacı eşlik etti. Başkan Subaşı, dikiş kursunda bulunan kadın kursiyerler tarafından özel bir hediye ile karşılandı. Dikiş kursunda bulunan kadın kursiyerlerin 'Melek Şef' yazılı önlüğünü hediye alan Başkan Subaşı, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Subaşı yaptığı konuşmada, "Bahçelievler Mahallemizde yer alan dikiş kursumuza devam eden kadın kursiyerlerimizin düzenlediği serginin açılışını gerçekleştirdik. Birbirinden güzel el emeği eserleri yakından inceledik. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve kursiyerler de kendilerini ziyaret eden Başkan Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na 'Melek Şef' yazılı önlük hediye edildi - Son Dakika

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