Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı\'na \'Melek Şef\' yazılı önlük hediye edildi

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dikiş kursu sergisinin açılışında hediye edilen 'Melek Şef' yazılı önlüğü taktı.

Bilecik Bahçelievler Mahallesinde yer alan dikiş kursunda sergi açılışına katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na Bahçelievler Muhtarı Uğur Baklacı eşlik etti. Başkan Subaşı, dikiş kursunda bulunan kadın kursiyerler tarafından özel bir hediye ile karşılandı. Dikiş kursunda bulunan kadın kursiyerlerin 'Melek Şef' yazılı önlüğünü hediye alan Başkan Subaşı, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Subaşı yaptığı konuşmada, "Bahçelievler Mahallemizde yer alan dikiş kursumuza devam eden kadın kursiyerlerimizin düzenlediği serginin açılışını gerçekleştirdik. Birbirinden güzel el emeği eserleri yakından inceledik. Kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve kursiyerler de kendilerini ziyaret eden Başkan Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK