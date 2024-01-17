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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, görevinin ilk günlerinde Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek başkanlık sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi
17.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:32
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BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya görevinin ilk günlerinde Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in belediyede yaşanan rüşvet olayların ardından 2022 yılında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, ardından geçen hafta görevinden istifa etmişti. Cumartesi günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'den istifa ederek 'Bağımsız' aday olarak Bilecik Belediye Başkan seçime giren Mustafa Sadık Kaya, AK Parti ve MHP'nin desteğini alarak, 14 oy ile belediye başkanı seçilmişti. Başkan Kaya, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya gelerek başkanlık sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek değerlendirmelerde bulundu. Bir süre sohbet eden Vali Aygöl ve Başkan Kaya Bilecik'in huzuru için hizmete devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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