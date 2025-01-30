Bilecik Belediye Başkanı Şoför Esnafını Ağırladı - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Şoför Esnafını Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Şoför Esnafını Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz ile şoför esnafını kabul ederek, talep ve önerileri dinledi, şehir içi ulaşım konularında bilgi verdi.

30.01.2025 10:53  Güncelleme: 10:55
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz ve şoför esnafını ağırladı.

Aydeniz ve beraberindeki konuklarını kabul eden Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinleyerek, yapılacak çalışma ve projeler hakkında konuklarına bilgi verdi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, şehir ulaşımına ilişkin vatandaşların talebini aktarırken, şoför esnafının da gündeme ilişkin konularını değerlendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Subaşı, Oda Başkanı Selman Aydeniz ve üyelere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Şoför Esnafını Ağırladı - Son Dakika

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