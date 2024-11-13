Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ekibiyle birlikte vatandaş ve esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi. Çay içip sohbet eden Başkan Subaşı, sürekli iletişim halinde olmanın önemine vurgu yaptı.

13.11.2024 15:13  Güncelleme: 15:19
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tüm ekibiyle vatandaş ve esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sabah saatlerinde vatandaş ve esnafı ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi. Göreve geldiği günden bu yana gerek esnaf ve vatandaş gerek de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iletişim ve görüşme halinde olan Başkan Subaşı, yaptığı ziyarette halkı dinledi, yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan, Sabri Çobanoğlu ve Mesut Ünver yanı sıra birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı, esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Başkan Melek Mızrak Subaşı, vatandaşımız ve esnafımızla her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Yaptığı ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Subaşı, fırsat bulduğu her anda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini kaydetti.

Yaptığı ziyaretlerde halkı dinleme ve çözüm bulma imkanı yakaladıklarını belirten Başkan Subaşı, vatandaş ve esnafı ile her zaman iç içe olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika

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