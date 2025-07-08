Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kent Lokantası\'nda Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir merkezinde hizmet veren Kent Lokantası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara yemek ikram eden Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kent Lokantası'nın 7 aydır kapılarını vatandaşlara açık tuttuğunu ifade eden Başkan Subaşı, devam eden 'Askıda Yemek' kampanyasını hatırlatarak, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in katıldığı programla kapılarını halkımıza açan Kent Lokantası 7 aydır hizmet veriyor. Burada vatandaşlarımıza en güzel hizmeti en uygun şekilde sunmaya çalışıyoruz. Burada yapılan yemekleri, başta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere evlerinde yalnız kalan hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza da ikram ediyoruz. Ayrıca geçtiğimiz hafta Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan yangın sebebiyle mağdur olan köy sakinlerine de burada yapılan yemekleri ikram ettik. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da kent lokantasında kaliteli ve güzel hizmet aldıklarını belirterek, katkılarından dolayı Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK