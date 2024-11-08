Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Vatandaşlarla Buluştu

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Küplü Köyü ve şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte merkeze bağlı Küplü Köyü sakinleri ve kent merkezindeki esnaflarla bir araya gelerek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Vatandaşlarla durum değerlendirmesi yapan Başkan Subaşı, "Halkımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK