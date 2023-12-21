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Bilecik Belediye Başkanvekili Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanvekili Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne ait tesisleri gezerek, ilgili birim müdürlerinden bilgi alan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Subaşı, muhtarların yapmış olduğu tesis incelemeleri hakkında bilgiler aldı ve belediyenin proje ve yatırımları hakkında muhtarlara bilgi verdi. Muhtarlar da Başkanvekili Subaşı'na çalışmaları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanvekili Muhtarlarla Bir Araya Geldi
21.12.2023 - 19:11,  Güncelleme: 19:13
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Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne ait tesisleri gezerek, ilgili birim müdürlerinden bilgi alan muhtarlarla bir araya geldi.

Beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve Belediye Meclis üyesi aday adayı Yaşar Külhan ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'ndeki yemek programına katılan Başkan Subaşı, muhtarların yapmış olduğu tesis incelemeleri hakkında bilgiler aldı.

Bilecik Belediyesi'nin proje ve yatırımları hakkında da muhtarlara bilgi veren Subaşı, yapılan çalışmaları şeffaf belediyecilik anlayışı ile kamuoyuna duyurmak istediklerini belirterek, "Mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek tesislerimiz, tesislerimizin işleyişi ve yaptığımız çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdik. Şeffaf yönetim anlayışımızla tüm çalışmalarımızı halkımıza anlatmaya ve bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar da Başkanvekili Subaşı'na çalışmaları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: ANKA
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