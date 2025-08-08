Bilecik Belediye Meclisi\'nde Borç Tartışmaları

Bilecik Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı 2'nci birleşiminde AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Rafet Sünetçi, CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na belediyenin borç durumu ve haciz süreçleriyle ilgili sorular yöneltti.

Toplantıda söz alan İbrahim Rafet Sünetçi, geçtiğimiz günlerde belediyeye gelen haczi hatırlatarak, "Bundan sonra belediyemizde başka bir hacizle karşı karşıya kalacak mıyız?" diye sordu. Başkan Melek Mızrak Subaşı ise konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Geçtiğimiz günlerde bir hacizle karşılaştık. Bunun ardından olağanüstü belediye meclis toplantısı yaparak gerekli yetkileri aldık. Satış alanlarımızı belirledik ve ihalelere çıkmak için düğmeye bastık. Satış oldukça ödeme olacak, ödeme olmazsa tabii ki hacizle tekrar karşı karşıya kalabiliriz. Biz de yeni bir hacizle karşılaşmadan süreci tamamlayıp ödemeleri yapmak istiyoruz" dedi.

"Belediyemize haciz gelmesi onur kırıcıdır"

Bir inşaat firması tarafından uygulanan haciz sürecine de değinen Subaşı, "Yaklaşık 2-3 hafta boyunca hacizli kaldık. Elimiz kolumuz bağlanınca olağanüstü meclis topladık. Belediyemize haciz gelmesi bizim için onur kırıcıdır. Bizler kamu kurumuyuz, siyasetle bu koltuklara otursak da sonuçta kamu hizmeti veriyoruz. Bizi zorlayan umarsız harcamalar değil, geçmişten gelen dava dosyalarının bu döneme denk gelmesidir. Hep birlikte bu sürecin bedelini ödüyoruz" diye konuştu.

Sünetçi ayrıca belediyenin 60 milyon TL civarında borcu olup olmadığını sordu. Bu soruya yanıt veren Başkan Subaşı, "60 milyon gibi bir rakam mümkün değil. En büyük borcumuz Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi (BİOSUN) firmasına idi, ancak şu anda ona da doğrudan bir borcumuz yok. Ödemeler İller Bankası aracılığıyla kesiliyor" açıklamasında bulundu. - BİLECİK