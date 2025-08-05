Bilecik Belediye Meclisi\'nde Borç ve Personel Tartışmaları

Bilecik Belediyesi'nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, belediyenin mali durumu ve personel yapısı gündemin ana başlıklarını oluşturdu. AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Subaşı'na önemli sorular yöneltti. Şeker, Bilecik Belediyesi'nin borç yüküne ve personel istihdamına dikkat çekerek, bu konularda kamuoyunun net bilgilere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Belediyenin gelir gider dengesine dair endişelerini dile getiren Şeker, "Uzun süredir borç konularını konuşuyoruz. Belediyemizin artık bazı konularda tasarrufa gitmesi gerekiyor. Gelir getirici faaliyetlerin artırılması, gereksiz harcamaların durdurulması şart" dedi.

Yaklaşık yedi ay önce gündeme gelen taşınmaz satışlarını hatırlatan Şeker, bu süreçte borçların azaltılmasına yönelik hangi adımların atıldığını sordu. Şeffaflık çağrısında bulunan Şeker, "Artık bu meclis ortamında bazı bilgilerin açık ve net şekilde kameralar önünde söylenmesini istiyoruz" ifadesiyle belediye yönetimine seslendi.

Toplantıda personel konusuna da geniş yer ayrıldı. 2022 yılında önceki belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreci hatırlatan Şeker, bu tarihten sonra kaç personelin işe alındığını öğrenmek istediklerini belirtti. "Bin kişiyi geçtiği söyleniyor. Sahada çalıştırılacağı söylenerek alınan ama masa başı göreve yerleştirilen personellerle ilgili de kamuoyunda ciddi iddialar var" diyen Şeker, vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi. Belediyenin mevcut borç durumu hakkında da açıklama isteyen Şeker, 23 Aralık 2023 tarihinde açıklanan borç miktarının şu an ne seviyede olduğunu ve bu borcun hangi başkanlık döneminde ne kadar arttığını öğrenmek istediklerini söyledi.

"Sürekli borçların konuşulmasından rahatsızlık duyuyoruz. Artık proje üretmek istiyoruz. Sizler de lansmanlarda tanıttığınız projeleri hayata geçirin" diyerek Başkan Subaşı'na çağrıda bulundu.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise Şeker'in yönelttiği sorulara daha önce çeşitli kanallar aracılığıyla cevap verdiklerini, ancak meclis kürsüsünden bir kez daha net rakamlarla açıklama yapacaklarını belirtti. Şeffaflık ilkesine bağlı olduklarını ifade eden Subaşı, borç durumu, personel sayısı ve diğer merak edilen tüm bilgilerin Perşembe günü yapılacak meclis toplantısının ikinci oturumunda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. - BİLECİK