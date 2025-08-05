Bilecik Belediye Meclisi'nde Borç ve Personel Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik Belediye Meclisi'nde Borç ve Personel Tartışmaları

Bilecik Belediye Meclisi\'nde Borç ve Personel Tartışmaları
05.08.2025 13:53  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi'nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda, borç durumu ve personel alımı konuları gündeme geldi. AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, şeffaflık çağrısında bulundu ve belediyenin mali durumu hakkında bilgi talep etti.

Bilecik Belediyesi'nin Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, belediyenin mali durumu ve personel yapısı gündemin ana başlıklarını oluşturdu. AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Subaşı'na önemli sorular yöneltti. Şeker, Bilecik Belediyesi'nin borç yüküne ve personel istihdamına dikkat çekerek, bu konularda kamuoyunun net bilgilere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Belediyenin gelir gider dengesine dair endişelerini dile getiren Şeker, "Uzun süredir borç konularını konuşuyoruz. Belediyemizin artık bazı konularda tasarrufa gitmesi gerekiyor. Gelir getirici faaliyetlerin artırılması, gereksiz harcamaların durdurulması şart" dedi.

Yaklaşık yedi ay önce gündeme gelen taşınmaz satışlarını hatırlatan Şeker, bu süreçte borçların azaltılmasına yönelik hangi adımların atıldığını sordu. Şeffaflık çağrısında bulunan Şeker, "Artık bu meclis ortamında bazı bilgilerin açık ve net şekilde kameralar önünde söylenmesini istiyoruz" ifadesiyle belediye yönetimine seslendi.

Toplantıda personel konusuna da geniş yer ayrıldı. 2022 yılında önceki belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreci hatırlatan Şeker, bu tarihten sonra kaç personelin işe alındığını öğrenmek istediklerini belirtti. "Bin kişiyi geçtiği söyleniyor. Sahada çalıştırılacağı söylenerek alınan ama masa başı göreve yerleştirilen personellerle ilgili de kamuoyunda ciddi iddialar var" diyen Şeker, vatandaşlardan bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi. Belediyenin mevcut borç durumu hakkında da açıklama isteyen Şeker, 23 Aralık 2023 tarihinde açıklanan borç miktarının şu an ne seviyede olduğunu ve bu borcun hangi başkanlık döneminde ne kadar arttığını öğrenmek istediklerini söyledi.

"Sürekli borçların konuşulmasından rahatsızlık duyuyoruz. Artık proje üretmek istiyoruz. Sizler de lansmanlarda tanıttığınız projeleri hayata geçirin" diyerek Başkan Subaşı'na çağrıda bulundu.

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise Şeker'in yönelttiği sorulara daha önce çeşitli kanallar aracılığıyla cevap verdiklerini, ancak meclis kürsüsünden bir kez daha net rakamlarla açıklama yapacaklarını belirtti. Şeffaflık ilkesine bağlı olduklarını ifade eden Subaşı, borç durumu, personel sayısı ve diğer merak edilen tüm bilgilerin Perşembe günü yapılacak meclis toplantısının ikinci oturumunda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Meclisi'nde Borç ve Personel Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi 2 diploma için kampanya bile yapmışlar Sahte diploma çetesinin fiyat tarifesi! 2 diploma için kampanya bile yapmışlar
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin’den geriye bu görüntü kaldı Dini nikahlı eşinin kıydığı Helin'den geriye bu görüntü kaldı
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar Cenaze namazına giden vatandaşın aracını parçaladılar
Süper Lig maçları ertelenecek mi TFF’den açıklama var Süper Lig maçları ertelenecek mi? TFF'den açıklama var
Fenerbahçe Beko, NBA’den yeni transferini açıkladı Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
17:16
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
17:04
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha
Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
17:01
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
16:54
Galatasaray’dan Jakobs kararı
Galatasaray'dan Jakobs kararı
16:41
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
Kazaya davetiye çıkaran gurbetçi bir de üste çıkmaya çalıştı
16:33
Oğuz Aydın’a Hollanda’dan dev talip
Oğuz Aydın'a Hollanda'dan dev talip
16:25
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
16:23
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
Hortum, plajı savaş alanına çevirdi: Turist canını zor kurtardı
16:21
Altında yeni zirve sinyali Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 13:55:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediye Meclisi'nde Borç ve Personel Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.