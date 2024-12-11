Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Tekin\'den Biosun Çalışanlarına Promosyon Müjdesi

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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, Biosun Katı Atık Tesisi çalışanların yıllardır ödenmeyen promosyonları vereceğini söyledi.

Pazaryeri Belediyesinde işçi olarak çalışırken, 2 dönemdir ilçenin belediye başkanlığı yapan ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Zekiye Tekin, Biosun Katı Atık Tesisi çalışanların yıllardır ödenmeyen promosyonları vereceğini söyledi.Tekin, Biosun Katı Atık Tesisi ziyaretinde kişi başı olarak 21 bin TL ödenek yapacağını açıkladı.

Biosun çalışanları, Başkan Zekiye Tekin'in işçi dostu olduğunu, yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözdüğü için teşekkür ettiklerini belirttiler. - BİLECİK