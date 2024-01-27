Bilecik Belediyesi, çocukları Tavşan ve Kaplumbağa oyunuyla buluşturdu

Bilecik Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocukları Tavşan ve Kaplumbağa isimli oyunla buluşturdu. Ücretsiz sahnelenen oyun, çocukların büyük beğenisini kazandı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Cabir Sağlam da çocuklarla birlikte izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'nın çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olan oyun sonrasında çocuklara ücretsiz pamuk şeker dağıtıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu tiyatro oyununda çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de faydalı bilgiler öğrendi.