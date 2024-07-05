Bilecik Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor

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Bilecik Belediyesi, bazı kişilerin, Başkan Melek Mızrak Subaşı ve Yardımcısı Yaşar Külhan'ın özel kalemi görevini yürüttüğünü ifade ederek para talep ettiğini belirterek dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcımız Yaşar Külhan'ın özel kalemi görevini yürüttüğünü ifade ederek; kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı arayan ve bir takım taleplerde bulunan kişi ve kişilerin belediyemizle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve belediye birim müdürlerimizin isimlerini kullanarak sizlerden belediye adına talepte bulunanlara itibar edilmemesini önemle duyuruyoruz." - BİLECİK