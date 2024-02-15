Bilecik Belediyesi \'Evde Kuaför\' Hizmeti Sunuyor

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Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'Evde Kuaför' hizmeti verilmeye başlandı.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda evinde ziyaret edilen yaşlı, özel gereksinimli ve bakıma muhtaç vatandaşlar kuaför hizmeti almaya başladı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı görevliler kuaför hizmeti verirken, evde ziyaret ettikleri vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve görüşleri de dinliyor.

Evde Kuaför hizmeti almak isteyen vatandaşlar, 0228 214 90 69 ve 0228 214 91 96 numaralı telefonları arayarak başvuruda bulunabilecek.