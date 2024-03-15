Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi\'nde 475 öğrenci ağırlandı

Yerel

Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde bulunan Matematik Müzesi, bir haftada 475 öğrenciyi ağırladı.

Matematiğe Dokunmayan Kalmasın sloganıyla yıllardır öğrencilere kapılarını açan Matematik Müzesi, Matematik Haftası (Pi Günü) çerçevesinde hafta boyunca liseli öğrencileri ağırladı. Bilecik Belediyesi araçlarıyla okullarından alınan yüzlerce öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde matematik dersindeki birçok konu hakkında bilgi alma imkanı buluyor. Anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise olmak üzere şu ana kadar binlerce öğrencinin ağırlandığı Matematik Müzesinde çocuklara deneyerek ve öğrenerek matematiği öğrenme fırsatı sunuluyor.

Onlarca görsel öğe ve sistematiğin bulunduğu Matematik Müzesinde sayı tabloları, altın oran, kümeler, Mimar Sinan Köprüsü, açılar, perspektif ve kavrama yönelik birçok matematik materyali bulunuyor. - BİLECİK