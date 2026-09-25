Bilecik Belediyesi mazgalları temizledi, yağışta oluşabilecek sorunları giderdi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi mazgalları temizledi, yağışta oluşabilecek sorunları giderdi

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Bilecik Belediyesi mazgalları temizledi, yağışta oluşabilecek sorunları giderdi
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Bilecik Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasındaki mazgallarda temizlik yaptı. Çalışmada mazgallar yenilenip düzenlendi, yağışta oluşabilecek sıkıntılar giderildi; vatandaş ve esnafa çöp atmama uyarısı yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında şehirdeki birçok noktada yer alan mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik'te birçok noktasında birbirinden farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, kentin tüm bölgelerinde bulunan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Çalışmaları kapsamında birçok noktada yenileme ve düzenleme çalışmasını da gerçekleştiren ekipler, yapılan mazgal temizliği çalışması ile yağış anında oluşabilecek sıkıntıları gidermiş oldu. Çevre temizliğine dikkat çeken ekipler, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaş ve esnafa uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA
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