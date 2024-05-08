Bilecik Belediyesi Osmangazi Mahallesinde Hıdırellez Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Osmangazi Mahallesinde Hıdırellez Şenliği Düzenledi

Bilecik Belediyesi Osmangazi Mahallesinde Hıdırellez Şenliği Düzenledi

Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesinde düzenlenen hıdırellez şenliğinde binlerce mahalleli bir araya geldi. Mahalle konağı önünde bir araya gelen sakinlere Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından pilav ve ayran ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez de şenliğe katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer ve mahalle sakinleri de düzenlenen şenlikten duydukları memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

08.05.2024 10:38  Güncelleme: 10:43
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Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesinde düzenlenen hıdırellez şenliğinde binlerce mahalleli bir araya geldi.

Mahalle konağı önünde bir araya gelen sakinlere Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından pilav ve ayran ikram edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez de şenliğe katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Şehir dışı programı dolayısıyla etkinlikte bulunamayan Başkan Melek Mızrak Subaşı'nın selam ve iyi dilek temennilerini mahalle sakinlerine ileten Sönmez, mahalle sakinleriyle selamlaşarak, sohbet etti.

Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer ve mahalle sakinleri de düzenlenen şenlikten duydukları memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Osmangazi Mahallesinde Hıdırellez Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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