Bilecik Belediyesi Sağlıklı Yaz İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Sağlıklı Yaz İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezi ve mücavir alanlarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla haşere oluşumları engellenmeye çalışılıyor.

10.06.2024 10:36
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Bilecik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Birimimizce hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgilerin içerdiği bilgilendirme metinleri paylaşıldı.

Buna göre; çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerekir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Sağlıklı Yaz İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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