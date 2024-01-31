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Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz sahne alan tiyatro oyununda çocuklar salonları doldurdu.

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için ücretsiz sahne alan Tavşan ile Kaplumbağa isimli oyunda salonlar doldu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Cabir Sağlam çocuklarla birlikte izledi. Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'nın çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olan oyun sonrasında çocuklara ücretsiz pamuk şeker dağıtıldı.

Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu tiyatro oyununda çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de faydalı bilgiler öğrendi. - BİLECİK