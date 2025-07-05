Bilecik Belediyesi Yangın Felaketi Sonrası Destek Çalışmalarını Sürdürüyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek Köyü'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın felaketinin ardından Bilecik Belediyesi destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi, felaketin yaşandığı ilk andan itibaren hem bölgede görev yapan ekipler hem de yangından etkilenen vatandaşlar için destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bölgeye yardım malzemeleri ulaştırırken, personel desteğiyle de sahadaki çalışmalara katkı sağladı. Yangından zarar gören vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için belediye ekipleri gıda, içecek, hijyen malzemeleri ve çeşitli destek paketleriyle köydeki çalışmalara katıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Zor günlerden geçiyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi bu süreçte de dayanışma içinde hareket ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Köprücek Köyü halkının yanındayız" dedi

Afet sonrası normalleşme sürecine destek olmak amacıyla belediye, bölgedeki ihtiyaçları yakından takip etmeye ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmaya devam ediyor. - BİLECİK