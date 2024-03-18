Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Halk Eğitimi Merkezini Ziyaret Etti

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezinde eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.
Başkan Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi Üyesi adayları ile Kasımpaşa Mahallesi'nde hizmet veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile bir süre görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, Susam'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sınıfları da gezen Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, eğitmenlerle ve kursiyerlerle sohbet etti.
4 Eylül Mahallesi'ndeki Halk Eğitimi Merkezi binasını da ziyaret eden Bakkalcıoğlu, sınıfları gezerek eğitmenler ve kursiyerlerle bir araya geldi, çalışmalarında başarılar diledi.
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