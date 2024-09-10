Kızılay\'dan Öğrencilere Kırtasiye Desteği

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Bilecik Bozüyük Kızılay Şubesi tarafından 1.nci sınıf öğrencilerine yönelik çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Kızılay Şube Başkanı Ersin Çam ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersinde Öğretmen Bekir Aral İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Protokol üyeleri, Kızılay tarafından gerçekleştirilen öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtım programına katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. - BİLECİK